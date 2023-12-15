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أحمد جودة - القاهرة - علق حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على فوز فريقه على الاتحاد السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

حسين الشحات: اتحاد جدة فريق كبير ونستحق الفوز والأهلي يظهر دائما في الظروف الصعبة

وقال الشحات بعد المباراة:"نادي اتحاد جدة نادي كبير في آسيا والدوري السعودي ".

وأضاف: "احترمنا فريق اتحاد جدة لذلك حققنا الفوز على الفريق السعودي ".

وتابع: "أبارك لجماهير الأهلي ولمجلس إدارة النادي ونتمنى الشفاء للعامري فاروق نائب رئيس النادي".

واختتم: "الأهلي يظهر دائمًا في الظروف الصعبة وكان لدينا تركيز من أجل الفوز منذ الدقيقة الأولي في المباراة"

ويلتقي الأهلي نظيره فلومينيسي البرازيلي يوم الاثنين المقبل في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023.