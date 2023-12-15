نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من علي معلول بعد هدفه في اتحاد جدة وتأهل الأهلي لنصف نهائي المونديال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بفوز فريقه على الاتحاد السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

أول تعليق من علي معلول بعد هدفه في اتحاد جدة

وقال علي معلول بعد المباراة:"مبروك لجماهير النادي الأهلي ولاعبيه الفوز والعبور للدور نصف النهائي".

وأضاف:"روح الفريق كانت سببًا في تحقيق الفوز، فالأهلي يملك مجموعة مميزة من اللاعبين، ونجحنا في تحقيق الفوز على فريق لديه نجوم كبار".

وتابع:"كان لدينا تركيزًا كبيرًا في مباراة اليوم من أجل الفوز، وهو السمة التي كانت في الفريق".

وأكمل:"الأهلي بطل إفريقيا والجميع يعلم من هو الأهلي".

ويلتقي الأهلي نظيره فلومينيسي البرازيلي يوم الاثنين المقبل في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023.