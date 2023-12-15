نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار عاجل من الاتحاد الافريقي عقب فوز الأهلي على اتحاد جدة بالمونديال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قرر الاتحاد الافريقي بشكل رسمي تأجيل مباراة الأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا لتقام يوم 17 فبراير القادم بدلا من يوم الثلاثاء القادم 19 ديسمبر.

ويأتي هذا القرار عقب فوز الأهلي على اتحاد جدة السعودي وتأهله إلي دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

ونجح النادي الأهلي في التأهل إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية عقب الفوز على اتحاد جدة بثلاثية مقابل هدف واحد.

يسعى مارسيل كولر لتحقيق الفوز على فلومينينسي البرازيلي والتأهل إلى المباراة النهائية من بطولة كأس العالم للأندية.

موعد مباراه الأهلي وفلومينينسي البرازيلي في كأس العالم للأندية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فلومينينسي البرازيلي ضمن مباريات دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها مساء يوم الاثنين القادم على ملعب الجوهرة المشعة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي في كأس العالم للأندية

تنقل مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي ضمن مباريات دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية على قناة ssc sports hd 1 وssc sports hd 5 المالكة لحقوق مباريات كأس العالم للأندية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.