نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول تعليق من كولر بعد فوز الأهلي أمام الاتحاد والتأهل نصف نهائي المونديال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، عن سعادته بفوز فريقه على الاتحاد السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف وبلوغ نصف نهائي كأس العالم للأندية.

أول تصريح من كولر بعد فوزالأهلي

كولر قال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة:" اليوم لعبنا بملعب رائع، وأعتقد من المهم أن تشعر في الارتياح حتى تقدم مستوى مميز كما حدث اليوم".

وأضاف:"أنا من سويسرا وهي بلد بارد وهنا درجة الحرارة معتدلة جدًا، وهذا شيء عظيم لنا".

وتابع: "نفكر في نصف النهائي حاليًا، فريق فلومينينسي البرازيلي قوي وشاهدت لهم النهائي الأخير أمام الفريق الأرجنتيني… لن أتحدث عن النهائي فالوقت مبكر".

وزاد:"كل مباراة منفصلة لا يمكن اللعب بذات المستوى فالخصم يتغير، اليوم لعبنا جيدًا وسجلنا أهداف وكل لاعب قدم مستوى مميز".

وأشار:"نحن في النادي الأهلي، نلعب من أجل الفوز".