نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب دوري روشن السعودي بعد فوز الهلال أمام الوحدة اليوم الجمعة 15-12-2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عزز الهلال صدارته لجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2023-2024 بعد أن حقق الفوز على الوحدة بهدفين مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع الفريقين لحساب منافسات الجولة السابعة عشر من المسابقة المحلية.

جدول ترتيب دوري روشن السعودي

ورفع الهلال رصيده إلى النقطة السابعة والأربعين في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، وبفارق عشرة نقاط كاملة عن النصر الوصيف، فيما تجمد رصيد الوحدة عند النقطة 22 نقطة في المركز التاسع.