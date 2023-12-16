نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاس العالم للأندية 2023.. حارس الاتحاد يتحدث عن هزيمته من الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي عن حزنه الشديد بعد هزيمة فريقه اليوم بثلاثية مقابل هدف أمام الأهلي المصري في اللقاء الذي جمعهم ضمن منافسات ربع النهائي من كأس العالم للأندية.

التوفيق لم يكن حليف الاتحاد

وقال عبد الله المعيوف: "كنا مركزين جدًا، بس ربنا ماوفقنا في المباراة ومبروك للنادي الأهلي التأهل لنصف نهائي البطولة".

المعيوف يوجه رسالة لجمهور الاتحاد

وتابع: "في مباريات مثل هذي ما احط اللوم على أحد، واقول للجماهير بيض الله وجهكم وانتوا سندنا لنهاية الموسم".

كورونادو يعلق على هزيمة فريقه

كما قال كورونادو: "لم استوعب ماذا حدث وحاولنا العودة في المباراة وتقديم كل مالدينا لكن لم نستطيع وكنا نريد الوصول لمراحل أبعد في البطولة ولكن نعتذر لجمهورنا".