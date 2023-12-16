بعد الفوز على الاتحاد السعودي.. موعد مباراة الأهلي المقبلة في كأس العالم للأندية

وكان فريق الاتحاد قد تأهل لمواجهة الأهلي، بعد الفوز على فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي بثلاثة أهداف دون مقابل.

وقدم لاعبي الأهلي عرض راقي وقوي على مدار شوطي المباراة، امتع الالاف الجماهير الأهلاوية التي تواجدت في ملعب الجوهرة المشعة لحضور ومناصرة المارد الأحمر في مواجهته أمام العميد.

الأهلي في نصف نهائي المونديال

أهداف الأهلي الثلاثة سجلها كل من علي معلول في الدقيقة 21 من ركلة جزاء، حسين الشحات في الدقيقة 59 وإمام عاشور في الدقيقة 62ن بينما المهاجم الفرنسي كريم بنزيما سجل الهدف الاتحادي الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع لزمن المباراة.

ووصل المارد الأحمر للدور نصف النهائي للمرة الرابعة على التوالي، ليضرب موعد مع فريق فلومينينسي البرازيلي بطل كأس ليبرتادوريس.

الفريق البرازيلي وجه رسالة للنادي الأهلي، عبر حسابه في موقع إكس قائلا: “الخصم تحدد! فلومينينسي سيواجه الأهلي المصري في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023! دعونا نذهب من أجل الفوز!”.

الفائز من مباراة الدور نصف نهائي الأهلي وفلومينينسي سيلتقي مع الفائز من مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي وأوراوا الياباني، في نهائي البطولة مساء الجمعة القادم.

موعد مباراة الأهلي وفلومينينسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية

المباراة بين المارد الأحمر بطل أفريقيا وبطل أمريكا الجنوبية، ستقام يوم الإثنين المقبل الموافق 18 ديسمبر ، وتنطق صافرة اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر، التاسعة مساء بتوقيت السعودية.