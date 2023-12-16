الصحف العالمية تتغنى بفوز الأهلي على الاتحاد السعودي في المونديال

الأهلي قدم عرض قوي سيطر فيه على أحداث المباراة ولم يستطيع فريق الاتحاد السعودي بمحترفيه العالميين من مجاراة لعب الشياطين الحمر على أرضية الملعب.

الصحف العالمية تعلق على فوز الأهلي على الاتحاد السعودي

شبكة “ذا أثلتيك” العالمية، قالت أن على الرغم من الإنفاق المالي العالي الذي قام به نادي الاتحاد السعودي في استقدام أسماء لاعبين عالميين، لكن الأمر لم يأتي بثماره أمام الأهلي المصري.

وأضافت الشبكة أن نادي الاتحاد السعودي غادر بطولة كأس العالم للأندية على يد بطل مصر، الأهلي، بعد أن أهدر كريم بنزيما ركلة جزاء كانت ستحقق التعادل، وأن بطل مصر وإفريقيا والأكثر تتويجًا في القارة، سيطر على المباراة على أرض الملعب وعلى لائحة الأهداف.

شبكة “سكاي سبورتس” في نسختها الألمانية، قالت أن فوز الأهلي على الاتحاد السعودي المدجج بالنجوم يعد مفاجآة.

صحيفة “ليكيب” الفرنسية، قالت أن الأهلي تغلب بسهولة على الفريق السعودي، وأن العملاق المصري لم يكن لديه أي مخاوف بعدما اُحتسبت ضده ضربة جزاء قبل نهاية الشوط الأول، حيث سدد كريم بنزيما الكرة بشكل ضعيف للغاية، على يمين محمد الشناوي، ليدمر الآمال الضئيلة لفريقه قبل نهاية الشوط.

صحيفة “جارديان” الإنجليزية في تقريرها عن المباراة، قالت أن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، أهدر ركلة جزاء ليخرج فريق الاتحاد من كأس العالم للأندية على يد الأهلي المصري، الذي فاز بنتيجة 3-1 في جدة.

واضافت الصحيفة أن فريق الاتحاد، الذي حصل على مكان في البطولة التي استضافتها السعودية كبطل للدوري النسخة الماضية، تعرض لهزيمة جديدة على الرغم من ضم بنزيما ونجولو كانتي وفابينيو في صفوفه.