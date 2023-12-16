انت الأن تتابع خبر ألونسو متفائل بفوز ليفركوزن في أمم إفريقيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أبدى مدرب ليفركوزن الإسباني تشابي ألونسو، تفاؤله بقدرة فريقه على تجاوز غياب العديد من نجومه خلال نهائيات كأس الأمم الإفريقية، المقررة بكوت ديفوار مطلع العام المقبل، وذلك بعد فوزه الساحق ب5-1 على ضيفه مولده النرويجي في ختام مباريات بمرحلة المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.



وتجرى بطولة أمم إفريقيا خلال الفترة من 13 يناير إلى 10 فبراير 2024، ومن المقرر أن يلعب ليفركوزن 6 مباريات خلال تلك الفترة.

وكان ليفركوزن هو الفريق الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة بدور المجموعات للمسابقة القارية، عقب فوزه في جميع مبارياته الست التي خاضها بالمجموعة الثامنة، التي تربع على قمتها بجدارة برصيد 18 نقطة، ليصعد لدور الـ16 مباشرة.



وحافظ ليفركوزن على سجله خاليا من الهزائم في جميع المسابقات هذا الموسم حتى الآن، حيث حقق 20 فوزا خلال 23 مباراة، ليتصدر جدول ترتيب الدوري الألماني (بوندسليغا) حاليا، علما أنه بلغ دور الثمانية لبطولة كأس ألمانيا أيضا.



ويخشى محبو ليفركوزن من تراجع نتائج وأداء الفريق، في ظل غياب 5 لاعبين عنه خلال أمم إفريقيا، حيث يلعب الفريق ببوندسليغا خلال فترة إقامة البطولة القارية ضد لايبزج وبايرن ميونخ، حامل لقب الدوري الألماني في المواسم الـ11 الأخيرة، كما يواجه أيضا شتوتغارت بمسابقة الكأس.



ويفتقد ليفركوزن خدمات الثنائي النيجيري فيكتور بونيفاس وناثان تيلا، والبوركيني إدموند تابسوبا، والإيفواري أوديلون كوسونو، والمغربي أمين عدلي بسبب مشاركتهم في كأس الأمم الإفريقية، لكن ألونسو يبدو غير منزعج.



وقال ألونسو عقب الفوز على مولده، يوم الخميس: أنا لا أبكي. أنا لست ضحية. لدينا عدد كاف من اللاعبين الأكفاء.



دفع ألونسو بعدد من العناصر البديلة في المباراة، لكنهم كانوا عند حسن الظن، حيث ظهر نيكلاس لومب، الحارس الثالث في الفريق بشكل جيد للغاية، وصنع نواه مبامبا "18 عاما" هدفين، وأصبح كين إيزيكور أصغر لاعب ألماني يشارك في تاريخ المسابقة، حيث يبلغ 16 عاما.



وقال سيمون رولفس، المدير الرياضي لليفركوزن: لقد قلنا دائما إننا نمتلك الكثير من اللاعبين الأكفاء. الفريق يستمتع بلعب كرة القدم.



أضاف رولفس: دعونا ننتظر اللاعبين الذين سوف ينضموا في النهاية لكأس الأمم الإفريقية والفترة التي سيغيبون عنا. لكن باقي اللاعبين المتاحين لدينا أثبتوا أنهم في مستوى جيد للغاية .



