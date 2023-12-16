نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساندوتش المونديال.. زار الشباك في 4 نسخ مختلفة بمونديال الأندية "النينجا حسين الشحات" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ضمن الأهلي التأهل لدور لنصف النهائي مونديال العالم للأندية 2023، وذلك بعد الفوز بثلاثية على حساب الاتحاد السعودي بثلاثية مقابل هدف.

وسجل أهداف المارد الأحمر علي معلول، حسين الشحات، إمام عاشور، بينما سجل هدف الاتحاد الوحيد كريم بنزيما.



وحقق حسين الشحات في مباراة اليوم العديد من الأرقام القياسية، بالإضافة لتسجيل هدف في المباراة الاولى خلال النسخة الحالية.

حسين الشحات يعرف طريق الشباك في المونديال

عادل لاعب الأهلي رقم محمد أبو تريكة، في البطولة مسجلا 4 أهداف اخرهم كان اليوم في شباك عبد الله المعيوف.

وبات نينجا الاهلي يعرف طريقه نحو الشباك في المونديال خلال 5 مشاركات.

المشاركة الاولى كانت مع العين الاماراتي والذي سجل فيها في شباك الترجي التونسي عام 2018 وحصد ميدالية فضية.

المشاركة الثانية كانت مع الاهلي عام 2020، والذي سجل فيها في شباك الدحيل القطري وحصد الاهلي البرونزية.



ولم يسجل الشحات في نسخة عام 2021، والتي اقيمت في الامارات، لكن سجل النسخة التالية في المغرب وتحديدا في شباك اوكلاند.

قبل ان يسجل اليوم، ليزور الشباك المونديالية في اربع مناسبات مختلقة.

ويمتلك حسين الشحات فرصة ذهبية لمعادلة انجازه بحصد الميدالية الفضية حال الفوز على حساب فلومينيسي.

موعد مباراة الاهلي أمام فلومينيسي في مونديال الاندية

وتقام المباراة الاثنين المقبل في منافسات دور نصف البطولة وذلك في تمام الثامنة مساء.

القنوات الناقلة لمواجهة الأهلي القادمة في كأس العالم

وتبث المواجهة بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد فلومينينسي البرازيلي، عبر شاشة قنوات ssc sports السعوديه المشفرة، حيث أنها حاصلة على حقوق نقل مباريات بطولة كأس العالم للأندية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد قناة ssc السعودية

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.