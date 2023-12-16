هنا المونديال.. ماذا فعل أنتوني موديست في 3 دقائق بمباراة الأهلي واتحاد جدة؟

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أحمد جودة - القاهرة - ضمن الأهلي التأهل لدور لنصف النهائي مونديال العالم للأندية 2023، وذلك بعد الفوز بثلاثية على حساب الاتحاد السعودي بثلاثية مقابل هدف.

ماذا فعل أنتوني موديست في 3 دقائق بمباراة الأهلي واتحاد جدة؟

وسجل أهداف المارد الأحمر علي معلول، حسين الشحات، إمام عاشور، بينما سجل هدف الاتحاد الوحيد كريم بنزيما.

ورغم التأهل إلا أن الاهلي بات صاحب رقم سلبي والسبب الفرنسي انتوني موديست فما القصة؟

كولر دفع باللاعب في الاوقات الاخيرة من المباراة، ليسجل المشاركة الاولى في بطولة مونديال العالم للأندية.

ولم يكمل اللاعب سوى 3 دقائق فقط، ليشهر في وجهه البطاقة الحمراء، بعد تدخل دون كرة على لاعب الاتحاد السعودي.

الأهلي استكمل المباراة لمدة خمس دقائق بعشرة لاعبين، ليكون صاحب اول حالة طرد، كما تلقت الشباك الحمراء في هذه الاثناء هدف كريم بنزيما الوحيد.

ويغيب الفرنسي عن المباراة القادمة أمام فلومينيسي، والتي تقام ضمن منافسات دور نصف النهائي البطولة.



وتقام المواجهة في تمام الثامنة مساء، التاسعة مساء بتوقيت السعودية

القنوات الناقلة لمواجهة الأهلي القادمة في كأس العالم

وتبث المواجهة بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد فلومينينسي البرازيلي، عبر شاشة قنوات ssc sports السعوديه المشفرة، حيث أنها حاصلة على حقوق نقل مباريات بطولة كأس العالم للأندية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد قناة ssc السعودية

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.