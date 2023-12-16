نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص وأهداف مباراة توتنهام هوتسبير ونوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس هوتسبير، في تحقيق الفوز على نظيره فريق نوتنجهام فورست بهدفين دون رد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

أهداف مباراة توتنهام هوتسبير ضد نوتنجهام فورست

وفي الدقيقة 45+2 من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، نجح اللاعب ريتشارلسون، نجم فريق توتنهام هوتسبير في تسجيل الهدف الأول لفريقه في شباك نوتنجهام فورست.

ثم أضاف اللاعب كولوسيفسكي، نجم فريق توتنهام هوتسبير، الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 65 من عمر الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 70 من أحداث الشوط الثاني، أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء للاعب بيسوما نجم فريق توتنهام هوتسبير بسبب تدخله على لاعب نوتنجهام فورست.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق توتنهام هوتسبير إلى المركز الخامس بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 33 نقطة، بينما توقف رصيد فريق نوتنجهام فورست عند المركز السادس عشر بجدول الترتيب برصيد 14 نقطة.