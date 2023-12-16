نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي عقب فوز توتنهام على نوتنجهام فورست في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس هوتسبير، في تحقيق الفوز على نظيره فريق نوتنجهام فورست بهدفين دون رد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق توتنهام هوتسبير إلى المركز الخامس بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 33 نقطة، بينما توقف رصيد فريق نوتنجهام فورست عند المركز السادس عشر بجدول الترتيب برصيد 14 نقطة.

ويواصل فريق ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 37 نقطة، بينما يحتل فريق آرسنال المركز الثاني برصيد 36 نقطة، ويتواجد فريق أستون فيلا في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 35 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز عقب انتهاء مباريات اليوم

1- ليفربول: 37 نقطة.

2- آرسنال: 36 نقطة.

3- أستون فيلا: 35 نقطة.

4- مانشستر سيتي: 33 نقطة.

5- توتنهام: 33 نقطة.

6- مانشستر يونايتد: 27 نقطة.

7- نيوكاسل يونايتد: 26 نقطة.

8- برايتون: 26 نقطة.

9- وست هام: 24 نقطة.

10- فولهام: 21 نقطة.

11- برينتفورد: 19 نقطة.

12- تشيلسي: 19 نقطة.

13- وولفرهامبتون: 19 نقطة.

14- بورنموث: 19 نقطة.

15- كريستال بالاس: 16 نقطة.

16- نوتنجهام فورست: 14 نقطة.

17- إيفرتون: 13 نقطة.

18- لوتون تاون: 9 نقاط.

19- بيرنلي: 8 نقاط.

20- شيفيلد يونايتد: 8 نقاط.