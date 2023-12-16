انت الأن تتابع خبر معان يتعادل مع شباب العقبة في دوري المحترفين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعادل فريقا معان وشباب العقبة، الخميس، في اليوم الثاني من مباريات الأسبوع العاشر من دوري المحترفين لكرة القدم.

وتعادل الفريقان في اللقاء الذي أقيم على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، بهدف لكل منهما، سجله لمعان حسين عبيدات، فيما عادل العقبة النتيجة عن طريق ياسر الرواشدة.

وتقاسم الفريقان نقطة المباراة ليرفع شباب العقبة رصيده إلى 12 نقطة في المركز السادس، فيما رفع معان رصيده إلى 10 نقاط في المركز السابع .