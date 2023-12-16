نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توك شو المونديال.. محمد يوسف: فلومينيسي منافس قوي لـ الأهلي وأصعب من اتحاد جدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد محمد يوسف نجم فريق الأهلي السابق أن مباراة الأهلي القادمة أمام نادي فلومينيسي البرازيلي في دور نصف نهائي كأس العالم للأندية صعبة للغاية ومختلفة تماما عن مباراة اليوم أمام اتحاد جدة السعودي.



وقال محمد يوسف نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" من وجهة نظري أن فريق فلومينيسي البرازيلي سيكون منافس قوي للأهلي وأصعب من اتحاد جدة في الدور القادم ببطولة كأس العالم للأندية".

وأضاف: "الأهلي استحق الفوز بهذه النتيجة الكبيرة على اتحاد جدة السعودي والتأهل إلى الدور التالي بعد الروح العالية التي كان عليها اللاعبين ".

ونجح النادي الأهلي في التأهل إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية عقب الفوز على اتحاد جدة بثلاثية مقابل هدف واحد.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي في كأس العالم للأندية

تنقل مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي ضمن مباريات دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية على قناة ssc sports hd 1 وssc sports hd 5