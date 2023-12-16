نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بركات: الأهلي قادر على حصد لقب كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد محمد بركات، نجم النادي الأهلي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء قادر على التتويج ببطولة كأس العالم للأندية، وذلك في حال استمرار الروح التي ظهر بها أمام الاتحاد.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على نظيره الاتحاد السعودي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس العالم للأندية، أمس الجمعة.

وأوضح بركات في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي لديه الإمكانية في تذوق طعم الفضية والذهبية في كأس العالم، ولكن بشرط الحفاظ على الإصرار التي ظهرت في المباراة".

وتابع: "البعض كان يقول الاتحاد سيفوز باللقب، والبطولة على ملعبه، هذا الكلام يكون في الملعب فقط، وليس في الاستديوهات، الكرة مش عاوزة رغي، الكورة عاوز شغل.. فيه إمكانيات ومواهب واشتغل، الكورة عاوزة كده".

وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "ما ظهر خلال المباراة هو الطبيعي للنادي الأهلي، ليس طفرة، هذا هو الوضع الطبيعي، لا أقول ذلك لأنني أهلاوي، فالنادي الأهلي طول دائمًا يكون في المواعيد الكبرى".