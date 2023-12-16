نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا المونديال| لا وقت للراحة.. مارسيل كولر يُعيد مشاهدة مواجهة الأهلي واتحاد جدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل النادي الأهلي لمواجهة فريق فلومينينسي البرازيلي، عقب فوزه على اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك ضمن مواجهات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

حيث نجح الأهلي في تسجيل ثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينه وبين اتحاد جدة السعودي، استطاع اللاعب علي معلول من تسجيل الهدف الأول للأحمر من ضربة جزاء، كما سجل حسين الشحات الهدف الثاني، وسجل إمام عاشور الهدف الثالث، وفي الدقائق الأخيرة من عمر المباراة نجح بنزيما لاعب الاتحاد من تسجيل هدفه الأول للفريق في شباك الأحمر.

وكتب كولر عبر موقع التواصل الاجتماعي الرسمي الخاص به "فيسبوك": "لذا كالعادة، سأشاهد المباراة بأكملها الآن، شكرا لجميع المشجعين الذين جاءوا لدعمنا تصبحوا على خير".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق فلومينينسي البرازيلي في دور نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، يوم الإثنين القادم الموافق 18 ديسمبر، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر، التاسعة مساء بتوقيت السعودية.