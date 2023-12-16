نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة لمباراة آرسنال ضد برايتون في البريميرليج في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يواجه غدًا الأحد فريق آرسنال نظيره برايتون في الأسبوع الـ17 من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وتقام المواجهة على ملعب الإمارات معقل الجانرز.



موعد انطلاق المباراة بين ارسنال ضد برايتون



وتنطلق صافرة حكم مباراة آرسنال ضد برايتون في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، السادسة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد برايتون



ومن المقرر أن تبث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عبر شبكة قنوات bein sports الرياضية القطرية، المالك الحصري لبطولة الدوري الإنجليزي والبطولات الإنجليزية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



وتذاع أيضًا مباراة آرسنال ضد برايتون، ضمن الأسبوع السابع عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عبر قناة bein sports premium.

القنوات المفتوحة للمواجهة

beIN Sports HD 1

beIN Sports HD 1 English

Arena Sport 3 HD Croatia

Eleven Sports 1 HD portugal

Arena Sport 1 HD BiH

Arena Sport 1 HD Premium Serbia



ويدخل فريق أرسنال المواجهة وهو في المركز الثاني في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 36 نقطة، بخوض 16 مباراة، ب، كما يتواجد برايتون في المركز الثامن برصيد 26 نقطة، بخوض 16 مباراة.