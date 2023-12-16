نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لـ مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، في مواجهة قوية أمام نظيره فريق كريستال بالاس، مساء اليوم السبت الموافق 16 من شهر ديسمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 33 نقطة، بينما يتواجد فريق كريستال بالاس في المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس، مساء اليوم السبت في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، السادسة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة كريستال بالاس

حراسة المرمى: إيديرسون مورايش.

الدفاع: يوسكو جفارديول، ناثان أكي، روبن دياز، كايل ووكر.

الوسط: جاك جريليش، فيل فودين، ماتيو كوفاسيتش، برناردو سيلفا، رودري.

الهجوم: جوليان ألفاريز.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، كما سيتم بث مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس عبر قناة beIN Sports 1HD.