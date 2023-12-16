نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحظى موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي، باهتمام كبير من قبل مشجعي ومتابعي الكرة الساحرة في جميع أنحاء المعمورة حيث من المنتظر أن يلتقي الفريقان ضمن منافسات الجولة السابعة عشر.

ونوفر لكم عبر موقعنا "دوت الخليج الرياضي"، في بعض السطور التالية موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة لها.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد تحضيراته استعدادًا لخوض مواجهة هامة أمام نظيره فريق ليفربول مساء الأحد القادم وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويطلق الحكم صافرة بداية مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول عند تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة الساعة الثامنة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وليفربول

وستنقل أحداث مباراة مانشستر يونايتد وليفربول عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري للدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتذاع بالتحديد عبر قناة bein sports 1.