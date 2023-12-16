نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب متابعو مباريات دوري روشن السعودي في معرفة مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق السادس عشر من شهر ديسمبر الجاري، حيث ستقام مباراتين فقط، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر.

ويحل الخليج الذي يلعب بين صفوفه المصري محمد شريف ضيفًا ثقيلًا على نظيره الرياض في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري السعودي.

وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، سيستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق نظيره التعاون على ملعب "الأمير محمد بن فهد".

القنوات الناقلة لمباريات اليوم في دوري روشن السعودي

تمتلك إدارة شبكة قنوات SSC السعودية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباريات اليوم السبت 16-12-2023، عبر قنواتها.