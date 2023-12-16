نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلق مباراة آرسنال ضد برايتون في البريميرليج في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يواجه غدًا الأحد فريق آرسنال نظيره برايتون في الأسبوع الـ17 من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وتقام المواجهة على ملعب الإمارات معقل الجانرز.



موعد انطلاق المباراة بين ارسنال ضد برايتون



وتنطلق صافرة حكم مباراة آرسنال ضد برايتون في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، السادسة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد برايتون



ومن المقرر أن تبث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عبر شبكة قنوات bein sports الرياضية القطرية، المالك الحصري لبطولة الدوري الإنجليزي والبطولات الإنجليزية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



وتذاع أيضًا مباراة آرسنال ضد برايتون، ضمن الأسبوع السابع عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عبر قناة bein sports premium.

معلق مباراة الفريقين

وأسند اللقاء لصوت المعلق الرياضي حفيظ دراجي، للتعليق على المواجهة غدًا الأحد.

ويدخل فريق أرسنال المواجهة وهو في المركز الثاني في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 36 نقطة، بخوض 16 مباراة، ب، كما يتواجد برايتون في المركز الثامن برصيد 26 نقطة، بخوض 16 مباراة.