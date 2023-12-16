نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أستون فيلا ضد برينتفورد والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواجه غدًا الأحد فريق أستون فيلا نظيره برينتفورد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الانجليزي.

موعد مباراة أستون فيلا ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي



وتنطلق صافرة حكم مباراة استون فيلا ضد برينتفورد، غدًا الأحد الموافق 17 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر والأردن وفلسطين والبحرين واليمن ولبنان والعراق وسوريا والصومال.

القنوات الناقلة لمباراة استون فيلا ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي



وتبث أحداث مواجهة استون فيلا ضد برينتفورد، وكذلك مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري والوحيد لجميع مباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

كذلك تذاع مباراة أستون فيلا ضد برينتفورد عبر قناة beIN sports HD.

ويدخل نادي استون فيلا المواجهة وهو في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة، بينما يحتل برينتفورد المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة.