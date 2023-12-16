محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - تقام مباراة ليفربول ضد فريق مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي غدًا الأحد الموافق 17 أكتوبر 2023 على ملعب أنفيلد.



موعد انطلاق المباراة بين الفريقين

وتنطلق صافرة حكم مباراة ليفربول ضد مانشيستر يونايتد في تمام الساعة 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية.



القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي



وتبث مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، ستجد المباراة على شاشتها.

تاريخ مواجهات ليفربول ومانشستر يونايتد

وتقابل فريق ليفربول مع مانشستر يونايتد في 211 مناسبة، فاز ليفربول في 71 مناسبة، وفاز مانشستر يونايتد في 82 مناسبة وتعادلا في 58 مناسبة.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة مان يونايتد

حراسة المرمي: أندريه أونانا

خط الدفاع: ديوجو دالوت.- رافاييل فاران - فيكتور ليندلوف - أرون وان بيساكا

خط الوسط: سكوت ماكتوميناي - كوبي ماينو - سفيان أمرابط

خط الهجوم: ماركوس راشفورد - أليخاندرو جارناتشو - راسموس هويلوند