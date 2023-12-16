نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ميلان ومونزا في الدوري الايطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ينتظر متابعي الدوري الإيطالي، مباراة ميلان ومونزا، والتي تأتي ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر الدوري الإيطالي.

ويدخل ميلان المباراة، محتلا المركز الثالث برصيد 29 نقطة من 15 مباراة، تفوق في 9 مباريات وتعادل في 4 لقاءات وخسر في لقائين.

بينما مونزا يدخل المباراة في المركز التاسع برصيد 21 نقطة، من 15 مباراة، حقق الفوز في خمس مباريات وتعادل في 6 وخسر 4 لقاءات.

موعد مباراة ميلان ومونزا في الدوري الايطالي

وتقام مباراة ميلان ومونزا في تمام الواحدة والنصف مساء الأحد المقبل الموافق السابع عشر من شهر ديسمبر.

ويطمح الميلان لتعويض خسارته في دوري ابطال اوروبا، الا إنه بات من افضل اصحاب المركز الثالث في المجموعة لينتقل للدوري الأوربي.

بينما يطمح مونزا للفوز من أجل المنافسة على المربع الذهبي في جدول ترتيب الدوري الايطالي.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان ومونزا في الدوري الايطالي

وتنقل مباراة ميلان ومونزا في الدوري الايطالي عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري والوحيد للمسابقة.