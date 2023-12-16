نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت 16-12-2023 في جميع الدوريات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نستعرض لكم موقع “دوت الخليج الرياضي” مواعيد مباريات اليوم السبت 16-12-2023 في جميع الدوريات والقنوات الناقلة في المواجهات التي ستشهد تنافس كبير على مستوي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بالتحديد. مواعيد مباريات اليوم السبت وجاء جدول مواعيد مباريات اليوم السبت على النحو التالي: الدوري الانجليزي

بورنموث – لوتون 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports Xtra 2 جواد بدة تشيلسي – شيفيلد يونايتد 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports Xtra 1 عصام الشوالي مانشستر سيتي – كريستال بالاس 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 1 عامر الخوذيري نيوكاسل يونايتد – فولهام 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 2 علي محمد علي بيرنلي – إيفرتون 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1 أحمد البلوشي الدوري الإسباني – الجولة 17

سيلتا فيجو – غرناطة 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 3 محمد فوزري أتلتيك بيلباو – أتلتيكو مدريد 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 3 حسن العيدروس إشبيلية – خيتافي 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 3 محمد بركات فالنسيا – برشلونة 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports HD 1 حفيظ الدراجي الدوري الإيطالي – الجولة 16

ليتشي – فروزينوني 16:00 مصر، 17:00 السعودية AD Sport Premium 1 HD غازي العمري نابولي – كالياري 19:00 مصر، 20:00 السعودية AD Sport Premium 1 HD ميشيل سعد تورينو – إمبولي 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD Sport Premium 1 HD الدوري الألماني – الجولة 15

ماينتس – هايندهايم 16:30 مصر، 17:30 السعودية TOD TV أحمد المعمري بوخوم – أونيون برلين 16:30 مصر، 17:30 السعودية TOD TV أحمد فؤاد أوجسبورج – بوروسيا دورتموند 16:30 مصر، 17:30 السعودية beIN Sports HD 5 باسم الزير دارمشتات – فولفسبورج 16:30 مصر، 17:30 السعودية beIN Sports HD 6 أحمد عبده لايبزيج – هوفنهايم 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 5 عادل خلو الدوري الفرنسي – الجولة 16

لوهافر – نيس 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 4 مضر اليوسف لانس – ريمس 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 4 نوفل باشي الدوري المصري – الجولة 9

إنبي – الإسماعيلي 19:00 مصر، 20:00 السعودية OnTime Sports HD 1 دوري روشن – الجولة 17

الرياض – الخليج 18:00 السعودية، 17:00 مصر شاهد محمد الخامسي SSC 1 HD SSC 1 SD أحمد النفيسة الاتفاق – التعاون 20:00 السعودية، 21:00 مصر شاهد رؤوف خليف SSC SPORT 1 HD SSC SPORT 5 HD عبدالله الغامدي SSC SPORT 1 SD عبدالإله العمري.