نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صحف ألمانيا تتغنى بالأهلي بعد الفوز على الاتحاد في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقول شبكة "سكاي سبورتس" الألمانية إن فوز الأهلي المصري على اتحاد جدة في كأس العالم للأندية كان مفاجئًا. حقق الأهلي الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، مخرجًا اتحاد جدة من البطولة في دور ربع النهائي، في البطولة التي تجري حاليًا في المملكة العربية السعودية.

صحف ألمانيا تتغنى بالأهلي بعد الفوز على الاتحاد

وفي تقريرها، قالت شبكة "سكاي ألمانيا": "كانت فوز الأهلي مفاجئًا، خاصة أن الاتحاد يضم لاعبين عالميين مثل كريم بنزيما ونجولو كانتي وفابينيو، الفائز بدوري أبطال أوروبا، في تشكيلته الأساسية".

وأشارت الشبكة إلى أن بنزيما أهدر ضربة جزاء في الدقيقة 45 عندما كانت النتيجة 1-0 لصالح الأهلي، وسجل هدفًا في الدقيقة 92 كهدف تشريفي.

وختمت بالقول: "سيلتقي الأهلي في نصف النهائي مع فلومينينسي مساء الإثنين، فيما سيتجدر لقاء نصف النهائي الآخر بين مانشستر سيتي وأوراوا يوم لاحق".