نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توت عنخ آمون يفوز على زد وبيراميدز يقسو على المقاولون في الدوري الممتاز للكرة النسائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

رضوى خضر

شهدت مباريات الجولة العاشرة للدوري الممتاز للكرة النسائية غزارة تهديفية بعد انتهاء جميع المباريات، بعدما استطاع وادي دجلة الفوز على سموحة بتسعة اهداف مقابل لا شيء، كما حقق الطيران فوز بخماسية نظيفة على البنك الاهلي، بالإضافة لفوز بيراميدز على المقاولون بسبعة أهداف مقابل لا شئ.

ويفوز توت عنخ آمون على زد بثلاثية نظيفة وتعادل كلا من دلفي السكندري مع نظيره فيوتشر بهدف لكلا منهما، وبنفس النتيجة تعادل اتحاد بسيون المصري البورسعيدي.

كما نجح المعادي واليخت تحقيق الفوز بهدف نظيف على طلائع الجيش.

وكان قد ارتفع عدد الأندية المصرية المشاركة في الدوري الممتاز للكرة النسائية بعدما أعلن 16 نادي عن مشاركتهم في الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية في موسم 2023-2024.

وكان الدوري الممتاز للكرة النسائية يضم عدد 12 فريق خلال المواسم السابقة، وعلى رأسهم وادي دجلة كبير أندية الكرة النسائية وحامل لقب الدوري الممتاز 14 مرة والأميرية والبنك الأهلي وبيراميدز وفيوتشر، ولكن أرتفع العدد لـ 16 فريق بعد أن أعلن 5 أندية جدد المشاركة وعلى رأسهم المصري البورسعيدي وسموحة وطلائع الجيش والمقاولون العرب وزد