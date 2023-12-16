نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كرة نسائية - محلة حسن يفوز على الخيارية بهدف نظيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح فريق محلة حسن لكرة القدم النسائية في تحقيق الفوز على نظيره فريق الخيارية بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب نادي الاعلاميين، في إطار مباريات الجولة التاسعة لدوري القسم الثالث لكرة القدم النسائية موسم 2023-2024.

واحرزت هدف فريق محلة حسن اللاعبة جانيت سمير في شوط المباراة الأول، وشهدت المباراة العديد من الفرص المهدرة لمحلة حسن التي كان من الممكن تعزيز النتيجة من خلالها ولكن تنتهي المباراة بهدف نظيف للفريق المحلاوي.

و ارتفع رصيد فريق محلة حسن لـ 19 نقطة في المركز الثاني، وتجمد رصيد فريق مركز شباب الخيارية عند النقطة 15 في المركز التاسع في المجموعة الثانية بدوري القسم الثالث لكرة القدم النسائية.

ويقود فريق محلة حسن لكرة القدم النسائية رضوى خضر مديرا فنيا والمشرف العام على قطاع كرة القدم النسائية بنادي محلة حسن، وروجينا رضا مدرب عام، ورامز سليم مدرب، ومحمد البياعة مدرب حراس المرمى،وفاطمة علاء اداري.

جدير بالذكر أنه ستقام باقي مباريات الجولة التاسعة عصر اليوم السبت بمواجهة بور فؤاد مع ماريا العام، وشباب ارمنا و. مركز شباب العمراوي، وتختتم مباريات الجولة التاسعة غدا الأحد بمواجهة الاتحاد السكندري مع القنطرة البيضاء.