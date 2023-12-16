نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضياء السيد بعد فوز الأهلي على الاتحاد: طعمية المصريين مشطشطة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أكد ضياء السيد، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أنه لا يجب استفزاز المصريين، مُشيرًا إلى أن الدليل على ذلك تمثل في فوز الأحمر على اتحاد جدة السعودي.

وقال ضياء السيد في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لا تستفز المصري.. الطعمية مشطشطة.. محدش بيقدر يستحملها، والأهلي اليوم كان يمثل المصريين".

وأضاف: "جميع مشاركات الأهلي في كأس العالم للأندية قدم بها مستويات كبيرة، باستثناء النسخة الأولى".

وتابع: "اليوم هو يوم النجوم، وليس نجم واحد، بدايةً من الجمهور، كان هيتهري طعمية، دلوقتي هيبيع الطعمية ويكسب، ثم مارسيل كولر، الذي درس الاتحاد، وقام بتقسيم المباراة".

وأكمل: "جمهور اتحاد جدة غادر الملعب بعد الهدف الثالث، لأن الثقة الزيادة كانت كبيرة للغاية، كان هناك حاجز لم يروا منه حقيقة النادي الأهلي".

وأتم ضياء السيد تصريحاته قائلًا: "الأهلي ملك المواعيد الكبرى.. النادي الأهلي فاز على الهلال برباعية، وبثلاثية على الاتحاد، كانت هناك مقاومة من الاتحاد أكثر".