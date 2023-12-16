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أحمد جودة - القاهرة - قرر رئيس النادي الأهلي المصري، محمود الخطيب، صرف مكافأة إجادة خاصة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بعد الفوز الجمعة على اتحاد جدة السعودي بنتيجة 3-1، والتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة في المملكة العربية السعودية.
وذكر الاهلي عبر موقعه الرسمي أن هذا القرار جاء بعد الأداء المميز الذي قدمه اللاعبون خلال المباراة، والروح العالية التي ظهر بها الجميع، وأسهمت في الفوز والنتيجة المميزة.
مونديال الأندية.. رد فعل الخطيب بعد فوز الأهلي على الاتحاد بثلاثية
ويعد الأهلي الفريق الوحيد من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية الذي وصل لنصف نهائي كأس العالم للأندية أربع مرات متتالية.
يأتي ذلك في نسخ 2020، و2021، و2022، و2023، ويليه الهلال السعودي الذي وصل لنصف نهائي البطولة مرتين في 2021، و2022.