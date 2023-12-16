نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. سر الدفع بكوكا أساسيًا وتصريحات نارية من سيد عبد الحفيظ وموقف ارسنال وتشيلسي من التعاقد مع أوسيمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم السبت 16-12-2023 في السطور التالية:

آرسنال وتشيلسي يدخلان في صراع شرس للتعاقد مع أوسيمين

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن احتمال أن يكون فيكتور أوسيمين، مهاجم فريق نابولي في كرة القدم، هو الصفقة الأغلى في تاريخ أندية آرسنال وتشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. الطابع القوي للمنافسة بين آرسنال وتشيلسي، اللذان يتنافسان كفرقتين لندنية، يشير إلى دخولهما في سباق جديد للحصول على خدمات أوسيمين.

يستعد أوسيمين، الذي حاز على لقب أفضل لاعب إفريقي في عام 2023، لتجديد عقده مع نابولي حتى 30 يونيو 2027. ومع ذلك، فإن هذا الأمر لا يمنع احتمال رحيله في صيف عام 2024.

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سيد عبد الحفيظ يفاجئ الجميع بتصريحات قوية بعد فوز الأهلي على الاتحاد

أبدى سيد عبد الحفيظ، المدير الرياضي السابق للنادي الأهلي، تعليقه على انتصار الفريق الأحمر على اتحاد جدة في بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي أُقيمت يوم الجمعة الماضي. حقق الأهلي فوزًا بثلاثة أهداف مقابل هدف في ملعب "الجوهرة المشعة"، في دور ربع النهائي، ويستعد الآن لمواجهة فلومينينسي البرازيلي في نصف النهائي يوم الاثنين المقبل في المملكة العربية السعودية.

في تصريحاته على برنامج "اللعيب" على قناة "إم بي سي مصر"، قال عبد الحفيظ: "كانت مباراة الأهلي واتحاد جدة ليست مجرد صدام في كأس العالم للأندية، بل كانت لها أبعاد كبيرة، سواء على مستوى الديربي أو الأهمية الرياضية والجماهيرية. إنها مباراة ذات طابع خاص".

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رد فعل الخطيب بعد فوز الأهلي على الاتحاد بثلاثية

قرر رئيس النادي الأهلي المصري، محمود الخطيب، صرف مكافأة إجادة خاصة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بعد الفوز الجمعة على اتحاد جدة ‏السعودي بنتيجة 3-1، والتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة في المملكة العربية السعودية.

وذكر الاهلي عبر موقعه الرسمي أن هذا القرار جاء بعد الأداء المميز ‏الذي قدمه اللاعبون خلال المباراة، والروح العالية التي ظهر بها الجميع، وأسهمت في الفوز والنتيجة المميزة.‏

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صحف ألمانيا تتغنى بالأهلي بعد الفوز على الاتحاد في كأس العالم للأندية

تقول شبكة "سكاي سبورتس" الألمانية إن فوز الأهلي المصري على اتحاد جدة في كأس العالم للأندية كان مفاجئًا. حقق الأهلي الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، مخرجًا اتحاد جدة من البطولة في دور ربع النهائي، في البطولة التي تجري حاليًا في المملكة العربية السعودية.

وفي تقريرها، قالت شبكة "سكاي ألمانيا": "كانت فوز الأهلي مفاجئًا، خاصة أن الاتحاد يضم لاعبين عالميين مثل كريم بنزيما ونجولو كانتي وفابينيو، الفائز بدوري أبطال أوروبا، في تشكيلته الأساسية"

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سر الدفع بكوكا أساسيا في مباراة الأهلي والاتحاد

كشف ضياء السيد، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق السر وراء الدفع بأحمد نبيل كوكا، لاعب الأحمر في مباراة اتحاد جدة السعودي، على حساب أليو ديانج.

وقال ضياء السيد في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الدفع بكوكا لم يكن متوقعًا، من يعيش مع الفريق ويدرس المنافس يفاجئك بشيء لم يكن في حساباتك".