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أحمد جودة - القاهرة - سيخوض إنتر ميامي الأمريكي مباراة ودية أمام فيسيل، بطل الدوري الياباني، يوم 7 فبراير المقبل في طوكيو في مباراة ستشهد عودة نجوم الفريق الأمريكي، ليونيل ميسي وسرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا للقاء زميلهم السابق في برشلونة، أندريس إنييستا.

وستقام المواجهة على الإستاد الأوليمبي الجديد في اليابان بطوكيو ضمن الجولة التي سبق وأعلن عنها إنتر ميامي، الذي يضم أفضل لاعبي العالم وبطل العالم مع الأرجنتين، حيث سيلعب في السلفادور والمملكة العربية السعودية وهونغ كونغ، استعدادًا للموسم الجديد.

ميسي وبوسكيتس وألبا يلتقون إنييستا في طوكيو

وسيبدأ إنتر ميامي جولته التحضيرية يوم 19 يناير المقبل على ملعب كوسكاتلان في سان سلفادور بمواجهة المنتخب السلفادوري بقيادة المدرب الإسباني روبين دي لا باريرا.

وبعدها سيسافر فريق ميسي وبوسكيستس وألبا إلى السعودية لمواجهة النصر بقيادة كريستيانو رونالدو، والهلال الذي يضم البرازيلي نيمار.

وسيلعب إنتر ميامي مباراة ودية أمام فريق هونغ كونغ، علمًا بأنها المرة الأولى التي يقوم فيها إنتر ميامي بخوض جولة عالمية تحضيرًا للموسم الجديد.