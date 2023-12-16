نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاميرا المونديال| "يا ليفة" تتصدر محركات جوجل والسوشيال ميديا.. وليد الفراج يعتذر للأهلي وجماهيره في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وجه الإعلامي الرياضي وليد الفراج، اعتذاره إلى جماهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بسبب حديثه الساخر عن المارد الأحمر، وأن اتحاد جدة يمكنه حسم النتيجة لصالحه.

نتيجة مباراة الأهلي والاتحاد في كأس العالم للأندية

ونجح فريق الأهلي في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره اتحاد جدة، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الجمعة ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

وحرص وليد الفراج قبل مباراة الأهلي والاتحاد، عن الحديث بسخرية شديدة اللهجة، عن المارد الأحمر والجماهير المصرية.

حديث ساخر من جماهير الأهلي عن وليد الفراج

وردت جماهير النادي الأهلي والكرة المصرية، عن التصريحات الساخرة للإعلامي وليد الفراج، في برنامجه الشهير "أكشن مع وليد" مطلقا عليه لقب "يا ليفة"، وأكد أحد الجماهير "شفت مين اللي كعبه عالي يا ليفه"، وذكر آخر "شفت الأهلي يا ليدو الدور على النصر".

وتراجع وليد الفراج عن تصريحاته الساخرة ضد النادي الأهلي عبر برنامجه، معتذرا لجماهير النادي الأهلي عما بدر منه، مؤكدا أنه كان يمزح.

موعد مباراة الأهلي القادمة في كأس العالم للأندية

والجدير بالذكر أن فريق الأهلي، يستعد لخوض مواجهة قوية أمام نظيره فريق فلومينيزي البرازيلي، يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية في موسمه الحالي.

