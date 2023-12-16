عاجل.. تشكيل نيوكاسل يونايتد الرسمي لمواجهة فولهام في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن إيدي هاو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد، عن تشكيل فريقه لمباراة نادي فولهام، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة نيوكاسل يونايتد أمام نظيره فريق فولهام، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل نيوكاسل يونايتد أمام فولهام

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: دوبرافكا.

خط الدفاع: لاسيليس، ليفرمينتو، فابيان شير، بيرن.

خط الوسط: برونو جيمارايش، لونجستاف، جويلانتون.

خط الهجوم: ميجيل ألميرون، ويلسون، جوردون.

موعد مباراة فولهام أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة فولهام أمام نظيره فريق نيوكاسل يونايتد، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.