تشكيل أتلتيكو مدريد الرسمي لمواجهة أتلتيك بلباو اليوم في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن دييجو سيميوني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد التشكيل الرسمي لمواجهة أتلتيك بيلباو ضمن منافسات الجولة السابغعة عشر من الدوري الإسباني.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

من المقرر أن تقام مباراة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو اليوم السبت 16 ديسمبر 2023 على ملعب سان ماميس معقل أتلتيك بلباو وذلك ضمن منافسات الأسبوع السابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع مساء بتوقيت مصر والساعة السادسة والربع مساء المملكة العربية السعودية والساعة السابعة والربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات بي إن سبورتس 3 القطرية بنقل أحداث المباراة.

موقف أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو في جدول الدوري الإسباني

فاز أتلتيكو مدريد على ألميريا بهدفين مقابل هدف في الجولة السادسة عشر من الليجا بينما تعادل أتلتيك بلباو مع غرناطة بهدف لكل منهما في نفس الجولة.

يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث برصيد 34 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الحالي بينما يحتل أتلتيك بيلباو المركز الخامس برصيد 29 نقاط.

تشكيل أتلتيكو مدريد ضد أتلتيك بيلباو

استقر سيموني المدير الفني لأتلتيكو مدريد على التشكيل لمواجهة أتلتيك بيلباو والذي جاء كالتالي:

حارس المرمى: أوبلاك

المدافع: سويونشو - فيتسل - هيرموسو.

خط الوسط: مولينا - يورينتي - كوكي - ساؤول - لينو.

خط الهجوم: موراتا - جريزمان