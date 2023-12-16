نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة ضد فالنسيا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتجه فريق برشلونة إلى استاد ميستايا اليوم السبت، حيث سيواجه فريق فالنسيا في إحدى مواجهات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

تنطلق مباراة برشلونة ضد فالنسيا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

تشهد مباراة برشلونة ضد فالنسيا رغبة واضحة للفريق الكتالوني في تعويض هزيمته الأخيرة أمام جيرونا، التي جعلته يتوقف عند 34 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب الليجا، مما أبعد الفريق قليلًا عن المنافسة على اللقب. يسعى الفريق بقيادة مدربه تشافي هيرنانديز إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام فالنسيا لاستعادة زخمه في المنافسة على اللقب الذي توج به في الموسم الماضي.

تزيد صعوبة الموقف على برشلونة بعد الهزيمة في دوري أبطال أوروبا أمام رويال أنتويرب البلجيكي، مما زاد من الضغوط على مدرب الفريق تشافي هيرنانديز، على الرغم من تأهل الفريق لدور الـ 16 في البطولة القارية.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد فالنسيا

يتم نقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1، وسيقوم المعلق الجزائري حفيظ دراجي بتوضيح التفاصيل والأحداث خلال اللقاء.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام فالنسيا اليوم

حراسة المرمى: بينيا.

خط الدفاع: كوندي، أراوخو، كريستنسن، كانسيلو.

خط الوسط: بيدري، فرينكي دي يونج، جوندوجان.

خط الهجوم: رافينها، روبرت ليفاندوفسكي، جواو فيليكس.