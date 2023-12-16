نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم السبت 16-12-2023 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم “دوت الخليج الرياضي” ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل بداية مباريات اليوم السبت 16-12-2023، التي ستشهد مواجهات هامة لكلٍ من مانشستر سيتي وتشيلسي ونيوكاسل يونايتد.
ويواصل فريق ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 37 نقطة، بينما يحتل فريق آرسنال المركز الثاني برصيد 36 نقطة، ويتواجد فريق أستون فيلا في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 35 نقطة.
وجاء جدول ترتيب الدوري الإنجليزي كالتالي:
1- ليفربول: 37 نقطة.
2- آرسنال: 36 نقطة.
3- أستون فيلا: 35 نقطة.
4- مانشستر سيتي: 33 نقطة.
5- توتنهام: 33 نقطة.
6- مانشستر يونايتد: 27 نقطة.
7- نيوكاسل يونايتد: 26 نقطة.
8- برايتون: 26 نقطة.
9- وست هام: 24 نقطة.
10- فولهام: 21 نقطة.
11- برينتفورد: 19 نقطة.
12- تشيلسي: 19 نقطة.
13- وولفرهامبتون: 19 نقطة.
14- بورنموث: 19 نقطة.
15- كريستال بالاس: 16 نقطة.
16- نوتنجهام فورست: 14 نقطة.
17- إيفرتون: 13 نقطة.
18- لوتون تاون: 9 نقاط.
19- بيرنلي: 8 نقاط.
20- شيفيلد يونايتد: 8 نقاط.