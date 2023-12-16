نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي ضد فلومينيسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تم تحديد موعد لمواجهة النادي الأهلي مع فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023، والتي تُقام حاليًا في المملكة العربية السعودية، بعد أن نجح الأهلي في التأهل إلى نصف النهائي بعد فوزه على اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف في ربع النهائي.

المارد الأحمر يشارك في كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه، ويصل إلى نصف النهائي للمرة السادسة والرابعة على التوالي. مباراة الأهلي ضد فلومينينسي من المقرر أن تقام يوم الإثنين المقبل الموافق 18 ديسمبر الحالي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، وتنطلق اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساءً.