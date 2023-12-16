نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز بنها وطوخ وبهتيم وتعادل البلاستيك في القسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فوز بنها وطوخ وبهتيم وتعادل البلاستيك في القسم الثالث

أسفرت نتائج مباريات الجولة الحادي عشر للمجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث عن تعادل فريق قليوب مع البلاستيك بهدف لمثله.



- فوز فريق بنها على فريق المرج بهدفين نظيفين سجلها سامبو

- فوز فريق شبان طوخ على فريق الطيران بثلاثية مقابل هدف انتهى الشوط الأول بهدفين نظيفين سجلهما عبد العزيز عادل زيزو وأضاف محمد مجدي حماصه.



وإدرك أمير الهدف الثالث بينما سجل عجلة هدف الطيران.

- فوز فريق مركز شباب بطا على فريق المطرية بهدف دون رد.



- تعادل فريق هليوبوليس مع فريق القناطر الخيريه بهدف لمثله .



- فوز فريق اسكو على فريق الماظة بهدف دون رد سجله عبد الرحمن عباده.



- فوز فريق بهتيم على شباب ابو السعود بثلاثية مقابل هدف انتهى الشوط الأول بهدفين نظيفين سجلهما حسن عثمان وخالد على من ركلة جزاء، وأضاف كريم حسن الهدف الثالث، بينما سجل محمد اشرف هدف فريق ابو السعود.

ترتيب المجموعة

1- البلاستيك 27 نقطة

2- بنها 24 نقطة

3- طوخ 20 نقطة

4- قليوب 18 نقطة

5- الطيران 17 نقطة

6- بهتيم 15 نقطة

7- المرج 14 نقطة

8- اسكو 14 نقطة

9- القناطر 14 نقع

10- المطرية 13 نقطة

11- شباب بطا 10 نقاط

12- هليوبوليس 9 نقاط

13- الماظه 8 نقاط

14- ابو السعود 3 نقاط