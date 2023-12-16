الرياضة

وسط تألق الغزال عبد الرحمن مصطفى.. وادي دجلة يسحق الشرق الأدنى بثلاثية نظيفة

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أحمد جودة - القاهرة - واصل فريق نادي وادي دجلة ٢٠١٤، انتصاراته بالفوز على نادي الشرق الأدنى بثلاثية نظيفة دون رد.  

وواصل وادي دجلة 2014  نتائجه الايجابية، بتحقيق انتصارات متتالية، أحرز الأهداف الغزال عبدالرحمن مصطفى، واللاعب أسر جدو واللاعب محمد سعيد.  

وأدى الفريق ملحمة كبيرة خلال المباراة، وذلك بقيادة المدير الفنى محمد مصطفى.  

يقود فريق نادي وادي دجلة مواليد 2014 محمد مصطفى مدير فني ومدير عام أحمد جمال مدير القطاع وأيمن مرسي المدير الإداري.

 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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