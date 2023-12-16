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أحمد جودة - القاهرة - نتيجة مباراة بطا والمطرية في دوري القسم الثالث

انتهت المباراة التي أقيمت بين بطا والمطرية في دوري القسم الثالث المجموعة السادسة بفوز بطا بهدف نظيف على ملعبه.

خاض بطا المباراة بتشكيل مكون من



في حراسة المرمي: أحمد ربيع

خط الدفاع: إيهاب محمد،مانش،دونجا،قشطة

خط الوسط:صلاح يوسف،أبوبكر، محمد غمري،محمد عماد

خط الهجوم:سوسك،السني

بينما كان تشكيل المطرية مكون من

في حراسة المرمي:عبدالله طلعت

خط الدفاع: عمرو عبده،أحمد محمد، علي كريم،محمد علي

خط الوسط:عبدالرحمن أسامة،أحمد سامي،أحمد مصطفى،حسن كمال

خط الهجوم:إسلام أحمد، محمد السيد



تقدم فريق بطا في الشوط الأول في الدقيقة 18 عن طريق محمد غمري



ادار تحكيم اللقاء الحكم " كريم الحسيني "

عاونه كلًا من:"محمود عبدالعليم عمر مكرم".



الفوز يرفع رصيد بطا إلي 10 نقاط ويتجمد رصيد المطربة عند النقطة 14