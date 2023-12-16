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أحمد جودة - القاهرة - فوز دياموند والإعلاميين والصيد وبشتيل بمجموعة الجيزة بالقسم الثالث

أسفرت الجولة الحادي عشر للمجموعة الخامسة مجموعة الجيزة بدورى القسم الثالث عن فوز فريق دياموند على فريق

حلوان العام برباعية مقابل هدف.

انتهى الشوط الأول بهدف دون رد سجله عبده جمال .

وأضاف مصطفى طاطا الهدف الثاني وهشام صابر الهدف الثالث واختتم الاهداف احمد جمال، بينما سجل هدف اسلام صابر هدف حلوان العام.



- فوز فريق الصيد على فريق المعادي بهدف دون رد

- فوز فريق حدائق الاهرام على فريق اطفيح بهدف دون رد.

- تعادل فريق منشية ناصر مع فريق الإعلاميين بهدف لمثله

- خر فريق كاسكادا من فريق بشتيل بهدفين لهدف حيث تقدم كاسكادا بهدف دون رد في الشوط الأول وتعادل عبد العاطي لبشتيل في الشوط الثاني ثم خطف هدف الفوز.

- تعادل فريق ابو النمرس مع فريق صول بهدفين لكل منهما.



وتختتم الجوله يوم الانثين بمباراة

اسمنت حلوان مع فريق اورانج

ترتيب المجموعة

1-دياموند25 نقطة

2-الاعلاميين 24 نقطة

3- الصيد 22 نقطة

4-بشتيل 22 نقطة

5- اورانج 21 نقطة

6- المعادي 15 نقطة

7- حلوان العام 14 نقطة

8- منشيه ناصر 13 نقطة

9- كسكادا 13 نقطة

10- اطفيح 11 نقطة

11- ابو النمرس 10 نقاط

12- حدائق الاهرام 10 نقاط

13 -صول 7 نقاط

14 -اسمنت حلوان دون نقاط