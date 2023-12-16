نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مونديال الأندية.. كولر يغلق صفحة مباراة اتحاد جدة ويبدأ الاستعداد لمباراة فلومينينسي البرازيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أغلق مارسيل كولر صفحة مباراة الأهلي أمام اتحاد جدة السعودي والتي أقيمت مساء أمس الجمعة على استاد الجوهرة بمدينة جدة، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

وبدأ مارسيل كولر المدير الفني للفريق، في الاستعداد لمباراة فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، والتي ستقام مساء الاثنين المقبل على استاد الجوهرة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على اتحاد جدة السعودي بنتيجة 3-1، ليصعد للدور نصف النهائي للمرة السادسة في تاريخ البطولة ويعزز رقمه القياسي العالمي كأكثر أندية العالم من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية ‏وصولًا لنصف النهائي في مونديال الأندية.‏

وأصبح الأهلي هو الفريق الوحيد من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية الذي يصل لنصف نهائي كأس العالم للأندية أربع مرات متتالية، وذلك في نسخ 2020، و2021، و2022، و2023، ويليه ‏الهلال السعودي الذي وصل لنصف نهائي البطولة مرتين في 2021، و2022.‏

يسعى مارسيل كولر تحقيق الفوز على فلومينينسي البرازيلي والتأهل إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي في كأس العالم للأندية

تنقل مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي ضمن مباريات دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية وعلي قناة ssc sports hd 1 وssc sports hd 5