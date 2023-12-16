القاهرة ـ د. ب. أ: أكد محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي المصري، أن الفريق أغلق صفحة التأهل للدور قبل النهائي ببطولة كأس العالم للأندية عقب الفوز على اتحاد جدة السعودي 3 / 1 خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس الاول .وقال الشناوي في تصريحات للموقع الرسمي لناديه امس إن الأهلي «أغلق صفحة مباراة اتحاد جدة، وبدأ الاستعداد والتركيز في المواجهة القادمة أمام فلومينينسي البرازيلي في الدور قبل النهائي».وأضاف: « الأهلي فريق جماعي، وكل لاعب يجتهد في مركزه من أجل هدف واحد، وهو تحقيق الانتصارات من أجل إسعاد الجماهير التي تستحق الكثير».وأوضح أن التصدي لركلة جزاء في مباراة كما حدث خلال البطولة الماضية أمام ريال مدريد، وكذلك التصدي لركلتي جزاء في البطولة التي قبلها، أصبح من التاريخ، وأنه اعتاد أن يكون كامل تركيزه فيما هو قادم من مباريات فقط.وأكد :»التنافس بين الجماهير أمر طبيعي، ومن حق جمهور كل فريق أن يشجع لاعبيه ويدعمهم بطريقته، ونفس الأمر بالنسبة لتناول الإعلام للمباريات، ولكن اللاعبين تركيزهم بالكامل في التدريبات والمباريات فقط، ولا نهتم بشيء إلا إسعاد جماهيرنا».
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشناوي: هدفنا الوصول لنهائي كأس العالم للأندية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.