ختام مثير لبطولة الرباطية المحلية لجمال الخيل العربي بمنتزه القرم

اختتمت بطولة الرباطية المحلية لجمال الخيل العربية بتنظيم من الاتحاد العماني للفروسية والسباق وبمشاركة 48 خيلا من نخبة خيول الجمال في سلطنة عمان وقد احتضن البطولة منتزه القرم الطبيعي، حيث وُزعت الخيول المشاركة على عشر فئات.

وجاءت النتائج الختامية وفق الآتي: في فئة المهرات لعمر سنة، توجت بالمركز الأول «س.م رجوة» للمالك سلطان بن محمد الفارسي، فيما حققت المركز الثاني «تذكار» للمالك سعيد بن مصبح الهنائي، وحلت في المركز الثالث «الخفوق» للمالك عبدالعزيز بن أحمد البلوشي.

بينما في فئة المهرات عمر سنتين جاءت في المركز الأول «المها آر سي» للمالك الخيالة السلطانية، والمركز الثاني «مزايا آر سي» للمالك الخيالة السلطانية، والمركز الثالث « غ.س ظبية» للمالك محمد بن عبدالله الراسبي.

وفي فئة المهرات عمر 3 سنوات حصلت على المركز الأول «فريد جهيرا إما» للمالك سلطان بن محمد الفارسي والمركز الثاني «آس ام جود» للمالك سلطان بن محمد الفارسي والمركز الثالث «جميلة الخليج» للمالك نواف بن جمعة البكري.

أما في فئة الافراس 4-6 سنوات توجت «أليلا آر سي» للمالك الخيالة السلطانية والمركز الثاني «حنين المشاعل» للمالك أحمد بن خميس الشعيلي.

وفي فئة الافراس 7 سنوات وفوق جاءت في المركز الأول «بصيرة آر سي» للمالك الخيالة السلطانية والمركز الثاني «بريستينا إل دي» للمالك الخيالة السلطانية والمركز الثالث «نور العاديات» للمالك الخيالة السلطانية.

وفي فئة الامهر 6 سنوات حصلت على المركز الأول «زاهي دس» للمالك سعود بن أحمد بازرعة والمركز الثاني «وادي الدروع» للمالك هلال بن سلطان الجابري والمركز الثالث «ذهب ك.ك» للمالك هلال بن خليفة الخروصي.

أما في فئة الامهر سنتين جاء في المركز الأول «سليمان أكمل» للمالك عمر بن عبدالواحد الحراصي والمركز الثاني «أرجون زاليا» للمالك أحمد بن عبدالواحد الحراصي والمركز الثالث «إكوادور زاليا» للمالك هلال بن خليفة الخروصي.

وفي فئة الامهر 3 سنوات حصلت على المركز الأول «أبها غزل» للمالك هلال بن خليفة الخروصي والمركز الثاني «مشير غرناطة» للمالك خالد بن محمد الكندي والمركز الثالث «عنبر البستان» للمالك المنذر بن خالد.

وفي فئة الافحل 4-6 سنوات جاءت في المركز الأول «لبيب أر سي» للمالك الخيالة السلطانية والمركز الثاني «كحيل السلطان» للمالك عبدالسلام بن عبدالله البلوشي والمركز الثالث «طوكيو ب ب ج» للمالك سلطان بن محمد الفارسي. وفي فئة الافحل 7 سنوات وفوق حصلت على المركز الأول «كلاسيك ميركل» للمالك سلطان بن محمد الفارسي والمركز الثاني «نشوان البداير» للمالك طارق بن حمدون الهاشمي والمركز الثالث «عبار البداير» للمالك عمير بن عاصم الزدجالي. أما في بطولة المهرات لعمر سنة، توجت بالمركز الأول «س.م رجوة» للمالك سلطان بن محمد الفارسي فيما حققت المركز الثاني «تذكار» للمالك سعيد بن مصبح الهنائي، وحلت في المركز الثالث «الخفوق» للمالك عبدالعزيز بن أحمد البلوشي. وفي بطولة الامهر 6 سنوات حققت المركز الأول «زاهي دس» للمالك سعود بن أحمد بازرعة وجاءت في المركز الثاني «ذهب ك.ك» للمالك هلال بن خليفة الخروصي. اما في بطولة المهرات سنتين جاءت في المركز الأول «المها آر سي» للمالك الخيالة السلطانية، والمركز الثاني «مزايا آر سي» للمالك الخيالة السلطانية، والمركز الثالث « غ.س ظبية» للمالك محمد بن عبدالله الراسبي.

وفي بطولة الامهر سنتين و 3 سنوات حققت المركز الأول «سليمان أكمل» للمالك عمر بن عبدالواحد الحراصي والمركز الثاني «أبها غزل» للمالك هلال بن خليفة الخروصي والمركز الثالث «مشير غرناطة» للمالك خالد بن محمد الكندي.

وفي بطولة الافراس 4-6 سنوات وفئة الافراس 7 سنوات وفوق جاءت في المركز الأول «بصيرة آر سي» للمالك الخيالة السلطانية والمركز الثاني «بريستينا إل دي» للمالك الخيالة السلطانية والمركز الثالث «أليلا آر سي» للمالك الخيالة السلطانية. وفي بطولة الافحل 4-6 سنوات وفئة الافحل 7 سنوات وفوق جاءت في المركز الاول «لبيب أر سي» للمالك الخيالة السلطانية والمركز الثاني « نشوان البداير» للمالك طارق بن حمدون الهاشمي والمركز الثالث « طوكيو ب ب ج» للمالك سلطان بن محمد الفارسي.

وشهدت البطولة حضورا جماهيريا كبيرا لمتابعة تنافس خيول الجمال على المراكز الأولى، والاستمتاع بجماليات الخيول العربية الأصيلة وما يميّزها من جماليات ومواصفات وحركة.