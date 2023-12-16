البشائر يفوز على ظفار فـي دوري عام السلة

كتب ـ عبدالله الجرداني:

تمكن نادي البشائر من الفوز على نادي ظفار بنتيجة 106-36، في المباراة التي أقيمت على الصالة الفرعية لمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، ضمن مباريات الدور الثاني لمنافسات دوري عام سلطنة عمان لكرة السلة للموسم 2023-2024، ليتصدر البشائر مؤقتا الترتيب العام برصيد ١٩ نقطة.

المباراة من خلال نتائجها جاءت لصالح البشائر الذي تفوق في جميع الفترات الأربعة ونجح في فرض أسلوب لعبه حيث كان لتميز عدد من لاعبيه، وتركيزهم العالي دورا مهما في تحقيق نتيجة كبيرة، حيث تميز من البشائر حديد بيت بخيت واسامة الريامي ودايمون وعادل البطاشي وبسام البوسعيدي وأحمد الجوري ونوح المحروقي.

أدار المباراة الدولي أحمد البلوشي حكما اول والدولي راشد المشيفري حكما ثانيا والدولية وفاء السمرية حكمة ثالثة، وعلى الطاولة مريم الزدجالية والمهدي العلوي وفاطمة الحارثية.

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