المنتخب الوطني لقوارب «49» الأولمبية يواصل تألقه فـي التصفيات الآسيوية بتايلاند

بآمال الوصول لأولمبياد باريس 2024

يواصل المنتخب الوطني للإبحار الشراعي لفئة قوارب (49) الأولمبية التألق في التصفيات الآسيوية المؤهلة لدَوْرة الألعاب الأولمبية بباريس 2024 والتي تجري منافساتها حاليًّا في سواحل مدينة تشون بوري بتايلاند، حيث يشارك المنتخب الوطني وممثل سلطنة عُمان في التصفيات عبر الثنائي الأولمبي صاحب الإنجاز التاريخي وفضية دَوْرة الألعاب الآسيوية بالصين، البحَّاران مصعب الهادي ووليد الكندي إلى جانب البحَّارين عبد الرحمن المعشري وأحمد الحسني، فيما يتولى مدرب المنتخب ورئيس البعثة هاشم الراشدي مسؤولية إدارة وتدريب البحَّارة.

تقام التصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 تحت مسمى «البطولة الآسيوية للإبحار الشراعي» بتنظيم من الاتحاد التايلاندي لليخوت وإشراف كلٍّ من الاتحاد العالمي للإبحار الشراعي والاتحاد الآسيوي للإبحار الشراعي وهيئة الرياضة التايلندية، على أن تقام مجريات السباقات في نادي اليخوت الملكي بمشاركة (18) منتخبًا وطنيًّا في رياضة الإبحار الشراعي عبر فئات قوارب إلكا 6، إلكا 7، قوارب (49)، قوارب (49) أف إكس، قوارب (470) وقوارب ناكرا (17). ستشهد البطولة إقامة (12) سباقًا مقررًا في كلِّ فئة من القوارب على مدار خمسة أيام يليها اليوم الختامي أو سباق المنافسة على الميدالية وبطاقة التأهل الرسمية، حيث تضمن التصفيات خمس بطاقات تأهيلية في فئة رياضة الإبحار الشراعي إلى أولمبياد باريس، من ضمنها بطاقة التأهل عبر فئة قوارب (49) التي يشارك عبرها المنتخب الوطني.

بطاقة التأهل للأولمبياد

وسيتأهل منتخب واحد فقط من كلِّ فئة إلى أولمبياد باريس 2024 المقرر إقامته في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس، في حين يتطلع المنتخب الوطني بشغف للفوز ببطاقة التأهل الرسمية للمشاركة في الأولمبياد، وذلك بعد نجاحه في التأهل إلى أولمبياد طوكيو باليابان 2021، وحصوله على المركز الثاني والميدالية الفضية في دَوْرة الألعاب الآسيوية بالصين 2023. هذه الميدالية الفضية هي الأولى في تاريخ الرياضة العُمانية في دَوْرات الألعاب الآسيوية، وتمثل استمرارية للنجاحات التي حققتها عُمان للإبحار والتي كان آخرها الحصول على خمس ميداليات (ذهبيتان وفضيتان وميدالية برونزية) في دَوْرة الألعاب العربية بالجزائر شهر يوليو 2023. تجدر الإشارة إلى أن البطولة الآسيوية للإبحار الشراعي تُعدُّ بمثابة بوابة العبور للمنتخبات الآسيوية إلى دَوْرة الألعاب الأولمبية بباريس 2024 والتي تشهد مشاركة منتخبات وبحَّارة محترفين من مختلف دول القارة من أجل المنافسة في مختلف فئات القوارب الأولمبية لضمان بطاقة التأهل الآسيوية إلى الأولمبياد.