الطريق إلى نهائيات آسيا

– منتخبنا الوطني يواصل تدريباته على فترتين صباحية ومسائية بملعب الكريكيت فـي أبوظبي

– الغيلاني يلتحق بالتدريبات الجماعية والمالكي يواصل التدريب الانفرادي بقرار طبي

كتب ـ صالح البارحي:

لم يدع الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب منتخبنا الوطني الأول مجالًا للراحة جرَّاء رحلة السفر من مسقط إلى أبوظبي، بل بدأ تدريباته في السابعة مساء أمس الأول (الجمعة) وهو يوم الوصول للعاصمة الإماراتية في إطار رحلة الأحمر نحو الوصول للجاهزية التامة قبل المشاركة في نهائيات كأس أمم آسيا التي تحتضنها الدوحة خلال الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير القادمين، والتي يلعب فيها منتخبنا بجانب منتخبات السعودية وتايلند وقرغيزستان،

حيث يبدأ مشواره بملاقاة شرسة للغاية أمام السعودية إن شاء الله تعالى، المعسكر الحالي بالإمارات يلعب خلاله منتخبنا مباراتين وديتين دوليتين أمام الصين بتاريخ 29 ديسمبر، والثانية أمام منتخب الإمارات يوم السبت 6 يناير 2024م، في حين تغادر البعثة إلى الدوحة صباح الاثنين 8 يناير إن شاء الله تعالى للتجهيز النهائي لمواجهته الأولى بالبطولة أمام السعودية على استاد خليفة بن حمد بتاريخ 16 يناير، ويلعب مباراته الثانية أمام تايلند على استاد ناصر عبدالله بن خليفة 21 يناير ويختتم مشواره أمام قرغيزستان 25 يناير إن شاء الله تعالى.

الجدير بالذكر، أنَّ بعثة منتخبنا تقيم في فندق إلفت بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

تدريبات متواصلة

الأحمر في يومه الأول (الجمعة) اكتفى بحصة تدريبية مسائية لمدَّة ساعة ونصف الساعة، اشتملت على تدريبات الإطالة وتدريبات إزالة الإرهاق عن اللاعبين جرَّاء رحلة السفر، حيث احتضن تلك الحصة ملعب الإرث بالعاصمة الإماراتية (أبوظبي)، قبل أن يتحول برانكو إلى تدريبات متنوِّعة خاصة بالشقين الدفاعي والهجومي بعد تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين واختتمها بمناورة كروية لتطبيق ما تم التدريب عليه في تلك الحصة، فيما خاض الأحمر يوم أمس حصتين تدريبيتين كليهما على ساحة الأولى صباحية لمدة ساعة ونصف تركزت بشكل مباشر على العامل البدني من أجل الوصول به إلى أعلى درجات الجاهزية، فيما الحصة المسائية جرت في تمام الساعة السابعة مساء وهي التي قام برانكو بتجزئتها إلى عدد من التدريبات وفق المرحلة التي وصل إليها حاليًّا رفقة اللاعبين، وما يحتاجه من كل حصة تدريبية على حدة حتى موعد الوصول للمباريات الودية القادمة للأحمر.

الجدير بالذكر، أنَّ استاد الكريكيت هو الملعب الذي سيحتضن كافة تدريبات الأحمر في معسكره الحالي بأبوظبي إن شاء الله تعالى، ويبعد عن مقر إقامة المنتخب حوالي (20) دقيقة فقط.

جماعي وانفرادي

أعطى الجهاز الطبي الإشارة للاعب عبدالعزيز الغيلاني في الدخول للتدريبات الجماعية بالأمس، وذلك بعد أن تعافى من الإصابة التي كان يعاني منها سابقًا ولم يتمكن على إثرها من الدخول في تدريبات المنتخب بمسقط، فيما ما زال عمر المالكي يتدرب انفراديًّا حتى الآن بسبب الإصابة الطفيفة التي يعاني منها في عضلة الفخذ، ولكن تأكيدات الجهاز الطبي أنَّها غير مقلقة ومن الممكن أن تحتاج إلى فترة راحة لا تزيد عن 3 أو 4 أيام قادمة إن شاء الله تعالى من أجل الوصول للتعافي المطلوب.

وديتا الصين والإمارات

ما زال الجهاز الفني والإداري ببعثة منتخبنا ينتظر التأكيدات حول الملعب الذي سيحتضن مواجهة منتخبنا مع الصين في 29 ديسمبر الحالي في سيناريو مكرر للقائي التصفيات الآسيوية المزدوجة لمونديال قطر 2022، فيما يواجه الشقيق الإماراتي بتاريخ 6 من يناير القادم على ملعب نادي الوحدة وهو لقاء غاب بين الطرفين منذ نهائي خليجي 23 بالكويت والذي تمكن من خلاله الأحمر من التتويج بلقب الكأس للمرَّة الثانية في تاريخه بركلات الترجيح في أمسية يناير 2018. وتضم حاليًّا قائمة منتخبنا للمعسكر الخارجي (29) لاعبًا وهم: إبراهيم بن صالح االمخيني، أحمد بن فرج الرواحي، فايز بن عيسى الرشيدي، بلال البلوشي، أمجد الحارثي، أحمد الكعبي، علي بن سليمان البوسعيدي، خالد بن ناصر البريكي، أحمد الخميسي، محمود بن مبروك المشيفري، عبدالعزيز الغيلاني، محمد العامري، غانم الحبشي، فهمي دوربين، مصعب المعمري، تميم بن هيثم البلوشي، حارب بن جميل السعدي، معتز بن صالح عبدربه، ناصر الرواحي، زاهر الأغبري، عبدالله فواز، أرشد العلوي، صلاح اليحيائي، جميل اليحمدي، محسن بن صالح الغساني، عبدالله المشرفي، عمر المالكي، عصام الصبحي، عبد الرحمن بن عيد المشيفري.