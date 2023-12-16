نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. الأهلي يتظلم ضد طرد موديست والخطيب يطير لدبي.. الأحمر يعادل إنجاز ريال مدريد وإصابة زيزو ورحيل أنشيلوتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم السبت 16-12-2023 في السطور التالية.

الأهلي يتظلم ضد طرد موديست في كأس العالم للأندية

طرد موديست

يستعد النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لتقديم استئناف إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، ضد الطرد الذي حصل عليه الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق، خلال مواجهة اتحاد جدة السعودي، بكأس العالم للأندية.

وكان موديست تعرض للطرد بعد دخوله بدقيقتين بديلًا فقط، عقب تدخله على أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة، ليشهر الفنزويلي جيسوس فالينزويلا حكم المباراة، الكارت الأحمر في وجه.

ويرى مسؤولو النادي الأهلي، أن اللاعب الفرنسي لا يستحق الطرد وأن التدخل كان عاديًا، حيث سيتم تقديم تظلم للجنة المنظمة، من أجل رفعه وقدرته في المشاركة مع الفريق.

الخطيب يطير إلى دبي قبل مواجهة فلومينينسي البرازيلي

الخطيب وكولر

يتوجه محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي إلي دبي اليوم للحصول على حقنة خاصة ضمن برنامجه العلاجي، والاطمئنان على حالته الصحية.

ومن المقرر أن يعود الخطيب إلى السعودية غدٍ الأحد، لحضور مباراة فلومينينسي البرازيلي، المنتظرة يوم الإثنين في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

الأهلي يعادل إنجاز ريال مدريد بكأس العالم للأندية

الأهلي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزا تاريخيا أمام نظيره اتحاد جده السعودي، في أرضه ووسط جماهيره بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023.

وتأهل المارد الأحمر لمواجهة فريق فلومينيسي البرازيلي في دور نصف النهائي مساء الأثنين القادم.

وبعد تأهل المارد الأحمر لدور نصف نهائي المونديال، كسر الفريق رقما قياسيا جديدا، حيث وصل إلى هذا الدور للمرة السادسة في تاريخه، ليتساوى مع العملاق الأوروبي ريال مدريد الإسباني بنفس الرصيد.

رد فعل غير متوقع من بنزيما بعد الخسارة أمام الأهلي

كريم بنزيما

دخل الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي، في حالة إحباط شديدة عقب الهزيمة أمام الأهلي، في كأس العالم للأندية.

وأكدت تقارير صحفية سعودية اليوم، أن كريم بنزيما شعر بحالة حزن وإحباط شديدة، حيث أنه لم يتوقع الخروج مبكرًا من بطولة كأس العالم للأندية المقامة على أراضيه.

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الشناوي: أغلقنا صفحة مباراة اتحاد جدة

محمد الشناوي

قدم محمد الشناوي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التهنئة إلى مجلس الإدارة ولاعبي الفريق والجماهير على التأهل إلى ‏نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد تخطي اتحاد جدة السعودي بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت أمس الجمعة على ملعب الجوهرة المشعة، في الدور ربع النهائي للبطولة التي تقام في ‏المملكة العربية السعودية.‏

وأوضح أن الأهلي استعد للمباراة بشكل جيد على كافة المستويات، وكان هناك حالة من التركيز الشديد، خاصة مع الحضور ‏الجماهيري المميز، مما ساهم في تحقيق الفوز، ووجه الشناوي الشكر للجماهير على تواجدها في المدرجات بكثافة، مؤكدا أنهم هم اللاعب رقم «1» ‏دائما، والحافز الأقوى ووجودهم في ظهر الفريق أحد أهم عوامل الفوز.‏

وقال إن الفريق أغلق صفحة مباراة اتحاد جدة أمس، وبدأ من اليوم الاستعداد والتركيز في المواجهة القادمة، مؤكدا أن الأهلي فريق جماعي، وكل ‏لاعب يجتهد في مركزه من أجل هدف واحد، وهو تحقيق الانتصارات من أجل إسعاد الجماهير التي تستحق الكثير.

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حقيقة معاقبة نجوم الأهلي بعد دعم فلسطين

لاعبو الأهلي يدعمون فلسطين

حرص العديد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم الأهلي على دعم فلسطين خلال مباراة اتحاد جدة السعودي في كأس العالم للأندية.

وأبدى نجوم الأهلي، وعلى رأسهم حسين الشحات وكريم فؤاد وأكرم توفيق وكريم الدبيس، دعمهم للقضية الفلسطينية في ظل التصعيد من قبل الكيان الصهيوني، خلال مباراة الاتحاد التي حسمها الأهلي 3-1 في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

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ليفربول يقترب من التعاقد مع نجم الدوري الأوروبي

ليفربول

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن اهتمامه بضم مدافع جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. من المقرر أن تنطلق فترة الانتقالات في الدوريات الكبرى الأوروبية من 1 يناير وتستمر حتى نهاية الشهر ذاته.

يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 37 نقطة.

أفادت صحيفة "ريكورد" البرتغالية بأن ليفربول يستهدف التعاقد مع جونسالو إيناسيو، مدافع نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي، خلال الفترة المقبلة.

تأتي هذه الصفقة بهدف تعويض الغياب الطويل للاعب الكاميروني جويل ماتيب الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي.

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زيزو يغب عن مران الزمالك استعدادًا لمواجهة ساجرادا الأنجولي

أحمد مصطفى زيزو

حصل أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية، التي أقيمت عصر اليوم السبت، على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، ضمن الاستعدادات للقاء ساجرادا الأنجولي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحضر "زيزو" إلى مقر النادي إلا أنه اشتكى من الإصابة ليخضع لفحوصات طبية تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة، ويعاني اللاعب من إصابة بكدمة في وجه القدم.

وفضل الجهاز الفني والطبي منح اللاعب راحة من التدريبات الجماعية لتجهيزه بالشكل الأمثل قبل مواجهة بطل أنجولا المقبلة.

أنشيلوتي يحسم موقفه من تجديد عقده مع ريال مدريد

كارلو أنشيلوتي

أكد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، أنه لا يوجد عجلة في تمديد عقده مع الفريق الملكي، مشيرًا إلى أنه سيكون سعيدًا إذا كان النادي راضيًا عن أدائه. جاءت تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة فياريال في الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي: "إذا كان النادي سعيدًا، فأنا كذلك سأكون سعيدًا للتجديد. لسنا في عجلة من أمرنا ولا توجد مشاكل".

وعن إمكانية تجديد عقده خلال أعياد الميلاد، أوضح أنشيلوتي: "لدي بالفعل الهدية وهي تدريب ريال مدريد. الآن أفكر فقط في إنهاء هاتين المباراتين في عام 2023 بشكل جيد. لا شيء أكثر من ذلك".